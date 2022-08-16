نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … رابط التقديم حساب المواطن الجديد 1444 || شروط التسجيل والمستندات المطلوبة عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم حساب المواطن، منذ أن تم الإعلان عن برنامج حساب المواطن على الموقع الرسمي للبرنامج يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، وفتح باب التقديم الخاص بحسابات المواطنين، أصبح التسجيل لدعم حسابات المواطنين موضوعًا يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك بعد التعديل الجديد الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كان ذلك بموجب مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تم تخصيص 20 مليار ريال سعودي لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد، منها الضمان الاجتماعي البالغ 10 ملايين ريال، بدأ الجميع في البحث عن طرق تقديم جديدة في الحساب.

رابط التقديم حساب المواطن الجديد

تأسس برنامج حساب المواطن في عام 2017، مع فتح الأبواب وإغلاقها لتقديم طلب للحصول على الدعم من تاريخ إطلاق حساب المواطن حتى عام 2020، وجاءت كتالي:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك، أدخل رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

ثم انقر فوق تسجيل.

يرسل لك رسالة نصية تحتوي على رمز وصول مؤقت.

يرجى ملء الحقول المخصصة.

ثم قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك وأدخل كلمة مرور جديدة.

أدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل.

بعد ذلك، قم بتحميل المستندات والمستندات المطلوبة للتقديم.

تحقق من بياناتك للتأكد من صحتها.

ثم انقر فوق تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

يمكنك أستخدام حاسبة حساب المواطن ، وكذلك يحدد برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها من أجل قبول طلباتهم، وجاءت الشروط كتالي:-

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.

إقامة دائمة لمدة 90 يوم في المملكة العربية السعودية.

لا يمتلك مقدم الطلب أصولًا مالية أو ممتلكات ذات قيمة.

يجب ألا يكون المتقدمون مسجلين في مركز الإقامة التابع للحكومة السعودية.

ألا يكون مقدم الطلب في السجن.

يجب أن يكون المتقدمون من ذوي الدخل المنخفض.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على حساب مواطن

لإكمال الطلب، ستحتاج إلى تحميل المستندات المطلوبة كالاتي:-

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم انقر فوق رمز إنشاء طلب.

بعد ذلك، ستظهر أمامك صفحة التسجيل، انقر على “إدارة المرفقات”.

حدد نوع المرفق المراد تحميله على الإرسال.

ثم قم بتحميل المستندات والمستندات المطلوبة.

أخيرًا، انقر فوق رمز الحفظ.

خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

يمكن للأفراد الاعتراض في أهليتهم لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى حساب المواطن.

انقر فوق دراسة الأهلية في القائمة الرئيسية للمستفيد.

انقر فوق سبب عدم الأهلية لقراءة التحذير.

انقر فوق رمز كائن الملف وحدد نوع المرفق.

أدخل المعلومات المطلوبة وانقر فوق إضافة.

أضف الأشخاص الموجودين في المستند المحدد.

انقر فوق استعراض الملف وقم بتحميل صورة من المستند الخاص بك.

انقر فوق تحميل ملف وانتظر حتى يتم إعادة التحقق من التطبيق.

كشف حساب مواطن برقم الهوية 1444

يمكنك التحقق من حساب المواطن برقم التعريف 1444 باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

أكمل تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

انقر فوق “استبيان القبول” في القائمة الرئيسية.

عرض حالات الأهلية المتاحة على الموقع.

الدخول لحسابي في حساب المواطن

يسمح لك برنامج حساب المواطن بالتسجيل في البرنامج، لهذا السبب، عند استلام طلب التسجيل والتواصل مع المستفيدين، يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات اللازمة عن نفسه ومتابعيه وتقديم المستندات اللازمة إن وجدت، ويتم التسجيل بالطريقة التالية:

الرجاء تسجيل الدخول مباشرة إلى حساب المواطن.

بعد ذلك، عليك إدخال بيانات المستخدم الجديد: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد الهجري، ورقم الهاتف المحمول، وتأكيد رقم الهاتف المحمول وإدخال رمز التحقق المرئي.

اقرأ شروط البرنامج ووافق عليها.

عند الانتهاء، انقر فوق رمز (Register).

وفي الوقت نفسه، يتولى النظام مهمة التحقق من جميع البيانات المدخلة.

تتلقى بعد ذلك رسالة على هاتفك المحمول بكلمة مرور مؤقتة لتفعيل حسابك الجديد.

يتم عرض الصفحة التالية، لتأكيد نجاح عملية التسجيل والسماح لك بتسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور المرسلة عبر رسالة الجوال.

أدخل رمز التحقق المرئي في الحقل المقدم.

انقر فوق رمز (تسجيل).

بعد تسجيل الدخول بنجاح لأول مرة، سيوجهك النظام إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

يُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق للوصول إلى النظام.

ثم انقر فوق رمز (الإدخال).

يقوم النظام بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة وعرض صفحة الحساب الخاصة ببرنامج حسابات المواطنين السعوديين.

تاريخ الصرف الجديد من حساب المواطن 1444

يتم صرف الدفعات الجديدة من حساب المواطن 1444 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا كان التاريخ المحدد هو يوم السبت، فسيتم تأجيل الدفع إلى يوم الأحد، وإذا كان تاريخ الاستبدال هو الجمعة، فسيتم شحن الاستبدال يوم الخميس، حيث يمكن للمواطنين من خلاله الاتصال بخدمة العملاء للحصول على تفاصيل الدفع.