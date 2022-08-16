نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الرسمية لجميع طلاب ادبي وعلمي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022، ساعات قليلة وسيشهد محرك البحث “جوجل” عمليات بحث مكثفة حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ينتظر الكشف عنها الالاف من الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن يكون تنسيق المرحلة الثانية 2022 منخفض نسيبا عن المرحلة الاولى سواء للشعبة العلمية أو الادبية على حد السواء، وسيتم فتح باب التقديم وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي على مدار خمسة أيام، وسنتعرف معا خلال السطور القادمة على كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق تلك المرحلة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المعروف أن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، على أن يتم الكشف عنها صباح غدا الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي سيعقده وزير التعليم العالي بمقر التعليم الخاص في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 ومعرفة الحد الادنى للقبول بكليات الطب والصيدلة والهندسة والإعلام والآثار لهذا العام، وخلال تلك الأثناء لا صوت يعلو فوق البحث عن تنسيق المرحلة الثانية الذي سيحدد للطالب كليته، ومن المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لتلك المرحلة:

شعبة علمي علوم: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

شعبة علمي رياضة: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

الشعبة الأدبية: هذا يعد بنسبة 58.05% فأكثر.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

أما عن الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلبة المرحلة الثانية للتنسيق فهي:

– كلية إعلام

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية

– كلية تجارة

– كلية ألسن

– كلية آداب

– كلية دار علوم

– كلية حقوق.

– كلية تربية

– كلية تجارة انجليزي

-كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2022

وللتقديم في تنسيق المرحلة الثانية في حالة كان قد حصلت على الحد الادنى لها، فقط اتبع ما يلي: