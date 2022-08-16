نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أعلان نتائج القبول بالمعهد الإدارة العامة في البرامج التدريبية لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة معهد الإدارة العامة أعلن على حسابه الخاص موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأثنين عن صدور نتائج القبول في البرامج التدريبية المزمع عقدها خلال الفصل الدراسي الأول من العام التدريبي المقبل. ودعت جميع المتقدمين إلى الدخول إلى بوابة المتدربين الإلكترونية للمعهد للاطلاع على نتائجهم.

رابط أعلان نتائج القبول بالمعهد الإدارة العامة في البرامج التدريبية لعام 1444 هـ

معهد الإدارة العامة أنه أول مؤسسة اكاديمية تقدم برامج عليا في القانون بالخليج العربي حيث لايزال يقدم برنامج دبلوم الأنظمة من 21 /7 / 1971، حيث تم انشائه بمرسوم ملكي بتاريخ 24/ 10 /1380هـ/ 10 /4 /1961م، يهدف المعهد برفع كفاءة موظفي القطاع العام وتزويدهم بالخبرات العلمية اللازمة لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم بما يضمن رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية، وتشمل مهام معهد الادارة العامة تدريب موظفي القطاع العام، وتقديم المشورة في المشاكل الإدارية للوزارات وأجهزة الدولة وإجراء البحوث وتفعيل الروابط الثقافية ذات الصلة بمجالات الادارة العامة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الترشيح الادارة العامة 1444 عليكم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة المتدربين الإلكترونية لمعهد الادارة العامة ” من هنا “.

إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.

إدخال كلمة السر في الحقل المخصص لها.

تفعيل خيار “تذكرني” بما يمكن من الدخول مباشرةً للحساب الشخصي بمجرد

الضغط على رابط البوابة.

ثم الضغط على مربع “دخول”.

الاطلاع على نتائج الترشيح 1444 الصادرة عن إدارة القبول والتسجيل في معهد الادارة العامة.

برامج التدريب في معهد الادارة العامة

البرامج التدريبية القصيرة والموجهة.

البرامج الإعدادية لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية.

برامج اللغة الإنجليزية.

برامج إعداد وتطوير القيادات.

البرامج الخاصة.

برامج مراكز الأعمال.

برامج التدريب عن بعد.

شروط استخدام بوابة المعهد

أن يتم ترشيحه على أحد البرامج التدريبية من قبل جهة عمله.

أن يتأكد من صحة رقم السجل المدني، وتاريخ الميلاد كما هو في بطاقة الهوية.

القيام بتسجيل جديد، في حال استخدامه البوابة لأول مرة.

المعهد يصدر دورات تدريبية في مختلف المجالات ومنها

رقم السجل المدني.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف المحمول.

تاريخ الميلاد بالهجري أو الميلادي ، ثم الضغط على تسجيل.

عدد خريجي وخريجات العام التدريبي 1443هـ