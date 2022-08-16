وزارة الداخلية الجورجية تنفى مزاعم تدفق أعداد كبيرة من الروس للبلاد

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم الثلاثاء، مزاعم بأن العديد من المواطنين الروس قد مُنحوا حق اللجوء أو الوضع الإنسانى فى جورجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك وفقا لبيانات إحصائية أعلنتها الوزراة.





وأضافت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، أن 441 مواطنا أجنبيا تقدموا بطلبات لجوء فى جورجيا فى الربع الثانى من عام 2022 من بينهم 242 أوكرانيًا و 34 روسيًا فقط.

كما أفاد البيان بأن "جورجيا منحت الوضع الإنسانى لـ 201 أجنبى فى هذه الفترة، من بينهم 185 أوكرانيًا ولا يوجد بينهم أى روس.

من جانبه قال إيراكلى كوباخيدزه، رئيس حزب "جورجيان دريم" الحاكم، إن "أكثر من 110 آلاف روسى يقيمون حاليًا فى جورجيا كزوار، ومعظمهم من أصل جورجى".

وقال كوباخيدزه للصحفيين: "نحن نعارض بشكل قاطع مطالب المعارضة المتشددة بأن يحصل المواطنين الروس على تأشيرة سفر، لأن هذا سيكون مظهرا من مظاهر كراهية الأجانب".