وأضافت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، أن 441 مواطنا أجنبيا تقدموا بطلبات لجوء فى جورجيا فى الربع الثانى من عام 2022 من بينهم 242 أوكرانيًا و 34 روسيًا فقط.
كما أفاد البيان بأن "جورجيا منحت الوضع الإنسانى لـ 201 أجنبى فى هذه الفترة، من بينهم 185 أوكرانيًا ولا يوجد بينهم أى روس.
من جانبه قال إيراكلى كوباخيدزه، رئيس حزب "جورجيان دريم" الحاكم، إن "أكثر من 110 آلاف روسى يقيمون حاليًا فى جورجيا كزوار، ومعظمهم من أصل جورجى".
وقال كوباخيدزه للصحفيين: "نحن نعارض بشكل قاطع مطالب المعارضة المتشددة بأن يحصل المواطنين الروس على تأشيرة سفر، لأن هذا سيكون مظهرا من مظاهر كراهية الأجانب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية الجورجية تنفى مزاعم تدفق أعداد كبيرة من الروس للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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