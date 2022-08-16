رئيس وزراء فلسطين يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق فى مجزرة الأطفال بجباليا

وقال "إشتية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب مجزرة مقبرة جباليا يؤكد ما كان يقينا منذ اللحظة الأولى لارتكابها، مشيرا إلى أن الاعتداءات التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة، والتى راح ضحيتها أكثر من 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و4 نساء و360 جريحا، تضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامى فى المحاكم الدولية.
وأضاف "إشتية" أن عدم قيام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية بإجراءات العدالة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب يعنى أن جرائم أخرى سترتكب، مؤكدا أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع على المستويات الدولية كافة بما فى ذلك المسار القانونى الدولى والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتحمل الأطراف الدولية كافة مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد أقدمت على ارتكاب مجزرة فى مدينة جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين وشاب آخر، إضافةً إلى 14 مصابًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
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