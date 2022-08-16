موجة الجفاف تضرب العالم- بلاد الرافدين بدون ماء وأنهار أوروبا تعانى (صور)

جدة - نرمين السيد - أصابت أزمة التغير المناخى شرايين المياه حول العالم بقوة، فجفت الأنهار فى دول عديدة، حيث تعانى أوروبا من جفاف معظم أنهارها، وعلى المستوى العربى يعانى المواطن العراقى من أزمة المياه بشكل كبير بسبب جفاف نهرى دجلة والفرات، فى الوقت الذى يسجل فيه كوكب الأرض درجات حرارة عالية بسبب زيادة الإنبعاثات الحرارية مما أدى إلى تغيرات مناخية قاسية.





جفاف الأنهار فى أوروبا

فبعد تسجيل القارة العجوز درجات حرارة قياسية، تسببت فى تبخر مياه أنهارها، يعانى نهر الراين والذى كان يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد فى ألمانيا وهولندا وسويسرا لعدة قرون، من الجفاف الشديد، مما يعيق حركة نقل البضاع من خلاله حاليًا بالإضافة إلى الخسائر الزراعية.

كما تسبب ارتفاع درجة حرارة مياه نهرى "رون" و"غارون" بفرنسا بصعوبة تبريد مفعلات فرنسا النووية بشكل فعال، وانخفض منسوب المياه بنهر بو أطول أنهار إيطاليا والذى يتدفق عبر قلب إيطاليا الزراعى والصناعى لأدنى مستوى فى نحو 70 عامًا، فى خسائر بمليارات اليورو للمزارعين الذين يعتمدون عليه عادة فى رى حقول الأرز، حيث تعانى إيطاليا من أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ عقود فانخفض أيضًا منسوب بحيرة "جاردا" أكبر بحيرة فى البلاد، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما يعانى نهر الدانوب، والذى يشق طريقه عبر مساحة 1800 ميل بين وسط أوروبا والبحر الأسود، من الجفاف هو الآخر، مما يعيق حركة تجارة الحبوب وغيرها.

فيما قال مكتب الأرصاد الجوية فى بريطانيا، إن يوليو كان الأكثر جفافاً فى إنجلترا منذ عام 1935، مشيرًا إلى جفاف الينبوع الطبيعى الذى يغذى نهر التايمز، وأن وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه فى السنوات السابقة.

الجفاف فى العراق

كما تراجعت كميات الماء المتدفقة من نهرى دجلة والفرات، والمئات من فروعها، على مدار الأشهر الماضية، وهو ما دق ناقوس الخطر تجاه المخاطر التى تواجهها الزراعة، واحتياجات مياه الشرب.

وعلق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، على راضى على الوضع المائى والأزمة التى تمر بها العراق قائلا: "إن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التى ترد إلى سدودنا وخزاناتنا غير كافية لتغطية حاجاتنا، لذلك نضطر إلى إطلاق الخزين المتوفر فى سدودنا وخزاناتنا، لكى نلبى الاحتياجات وفق هذه الخطة".

وتفيد أرقام رسمية بأن التصحر بات يجتاح 39 % من الأراضى العراقية، كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاعَ الزراعى فى 54 %من الأراضى المزروعة.

وأشار خبراء بيئيون، إلى أن تلك السياسات المائية المجحفة بحق بلاد الرافدين من طرف دول الجوار، عبر تشييد السدود على منابع وروافد كل من نهرى دجلة والفرات هى السبب فى استفحال الأزمة، حيث عملت هذه السياسات مع مرور الوقت على تقليص تدفق المياه على الأراضى العراقية، مما أدى لحدوث شح كبير فى كميات المياه المخصصة للرى.

كام تشير التقارير إلى أن موسم الأمطار فى العراق لعام 2020-2021 هو الأكثر جفافا خلال 40 عاماً مضت، مما تسبب فى نقص حاد لتدفق المياه فى نهرى دجلة والفرات بلغت نسبته 29 بالمئة و73 بالمئة بالترتيب.