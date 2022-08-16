جدة - نرمين السيد - ونفى البنك - فى بيان اليوم - أية علاقة له بهذا الموقع وبهذه الصفحات، مؤكدًا عدم إطلاقه أية عملية توزيع أموال على المواطنين أو المشاركة فيها.
ودعا البنك المركزى التونسى مستخدمى الإنترنت إلى اليقظة لتجنب أى مخاطر قرصنة لحساباتهم الشخصية وخاصّة البنكية، مشيرًا إلى أن استعمال اسمه وشعاره فى مثل هذه العمليات غير الشرعية يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى الملاحقة القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزى التونسى يحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.