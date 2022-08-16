المركزى التونسى يحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره

جدة - نرمين السيد - ونفى البنك - فى بيان اليوم - أية علاقة له بهذا الموقع وبهذه الصفحات، مؤكدًا عدم إطلاقه أية عملية توزيع أموال على المواطنين أو المشاركة فيها.

ودعا البنك المركزى التونسى مستخدمى الإنترنت إلى اليقظة لتجنب أى مخاطر قرصنة لحساباتهم الشخصية وخاصّة البنكية، مشيرًا إلى أن استعمال اسمه وشعاره فى مثل هذه العمليات غير الشرعية يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى الملاحقة القانونية.