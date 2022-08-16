ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 75 قتيلاً

ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 75 قتيلاًلقي ما لا يقل عن 75 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان، فضلا عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن سلطات الدفاع المدني السودانية في بيان لها، القول: "إنه ارتفع عدد الذين توفوا نتيجة للسيول والأمطار إلى 75" شخصا".. مضيفاً: "كما تهدّم نحو 12551 منزلا كليا و20751 جزئياً، وأصيب نحو 30 شخصا".

يُشار إلى أنه عادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر، وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات، منذ بداية موسمها.