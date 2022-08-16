نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [واتساب الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم] كيف اطلب مساعدة من الشيخ Hamdan.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم ابن ولي عهد إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد والذي قام بإطلاق المؤسسة الخاصة به لتقديم الخدمات العاجلة والتراسل مع أصحاب الحاجات، ويعتبر الشيخ من الشخصيات الأقرب إلى الشباب في الغمارة وكذلك ولي عهد الإمارة المستقبلي بما يجعله وجهة لأصحاب الحاجات من داخل الإمارة أو خارجها، كما يستقبل طلبات غير الإماراتيين من المقيمين أو الموجودين في الخارج.

عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولد الأمير في 1982 لوالده ولي عهد الإمارة في هذا الوقت، وله العديد من الشهادات الجامعية العليا في العلوم العسكرية، جامعة بريطانيا بأكاديمية ساند هيست العسكرية الملكية، وتقلد العديد من المناصب في الإمارة بما يجعل له الخبرة الكبيرة والعديد من المبادرات الإنسانية والإصلاحية وحركات الترقيات غيرها من شؤون الإمارة، وهو ابن الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وزوج الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، وله الأبناء” راشد وشيخة” التوأمين.

[واتساب الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم] كيف اطلب مساعدة من الشيخ Hamdan.ae

وقد قام الشيخ باستقبال أمور الإمارة بالفحص وح المشكلات وتدبير الأمور على الوجه الأمثل، حيث تأهله الخبرة السابقة بالمجال الإداري والتعليم العسكري في تدبير الأمور على الوجه الأمثل، وقد اقتدى بوالده في أمور الإمارة وأشار إليه بالفضل الكبير والاقتداء في كافة أموره، ويتوجه إلى الشيخ أصحاب الحاجات ويرغبوا في التعرف على سبل التواصل المباشر أو غير المباشر معه لتقديم الحاجات.

مناصب الشيخ التي تقلدها منذ منشأه

عمل كرئيس تنفيذي في إمارة دبي في عام 2005 وعمل على تحقيق المستوى الأفضل للتنمية الاستراتيجية وتنفيذ الخطط المستقبلية المقررة للإمارة، وقد أتم مهامه فيها بنجاح.

تولى العمل كولي عهد إمارة دبي في عام 2008 واصبح مسؤول أول عن تحقيق رؤية المستقبل لإمارة والتي قام والده الشيخ محمد بن راشد بإطلاقها.

كيف أحصل على مساعدة عاجلة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

تابع أخبار الشيخ من خلال منصته الرسمية على تويتر . يمكن تنزيل تطبيق مساعدات الشيخ حمدان بن راشد من أب ستورز أو جوجل بلاي قم بالدخول مباشرة على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لتقديم الطلبات إلى الشيخ حمدان بن راشد. يقوم صاحب الطلب بتسجيل الاسم كامل. يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص به. يقوم بتسجيل اسم الإمارة وموضوع المساعدة. يتم تسجيل الرسالة. يجب اختيار ايقونة “أنا لست روبوت”. يتم الإرسال عبر تليجرام.

واتساب الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم