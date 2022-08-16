نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2022 جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 حيث يشهد موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عددٍ كبير من الزيارات من قبل طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق وأولياء الأمور في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب بناء على الجدول الزمني المعتمد رسميا من قبل الوزارة والذي يتضمن موعد اعلان نتائج امتحانات الدور الأول الخاصة بالطلاب، حيث تمثل نتيجة اعتراضات شهادة الصف الثالث المتوسط في العراق أهمية كبيرة لدى الطلاب لكي يتم التعرف على المعدلات التي تؤهلهم للعام الدراسي الجديد بعد انتهاء العام، وسوف نوضح الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني.

نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة، أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد الانتهاء في هذا التوقيت، وذلك بناء على توصيات وتوجيهات وزير التربية والتعليم، حيث يتم بناء على هذه التوجيهات مراجعة نتائج الطلاب والدرجات التي تم الحصول عليها تمهيدا لطرحها إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وذلك في إطار الحرص بشكل كبير على حصول كل طالب على المعدل الذي يستحقه في امتحانات الدور الأول، ومن ثم قد نوهت الوزارة عن تفعيل رابط تقديم اعتراضات امتحانات الدور الأول بعد ظهور النتيجة مباشرة، التي تعلن خلال الساعات المقبلة في جميع المحافظات العراقية بشكلٍ عام.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتيجة اعتراضات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.