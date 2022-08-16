وقال الرئيس السريلانكى - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الثلاثاء، إن الوضع فى البلاد استقر، ليس هناك حاجة إلى إعادة فرض حالة الطوارئ عندما تنقضى هذا الاسبوع".
ومن المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ - التى فرضها ويكرمسينج بعد أربعة أيام من فرار الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا إلى خارج البلاد وتنحيه فى الـ14 من يوليو الماضى بعد احتجاجات دامت لشهور بسبب النقص الحاد فى الغذاء والوقود والأودية - يوم الخميس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد نقصا حادا فى المواد الأساسية منذ أواخر العام الماضى، وذلك عقب نفاد النقد الأجنبى فى البلاد لتمويل أهم الواردات مما أدى إلى معاناة شديدة لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فى أبريل الماضى وتجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن خطة إنقاذ محتملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السريلانكى يعلن عدم تمديد حالة الطوارئ فى ظل استقرار الأوضاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.