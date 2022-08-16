الرئيس السريلانكى يعلن عدم تمديد حالة الطوارئ فى ظل استقرار الأوضاع

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الرئيس السريلانكى رانيل ويكرمسينج، أنه لن يتم تمديد حالة الطوارئ التى فُرضت للسيطرة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك فى ظل استقرار الأوضاع فى البلاد.





وقال الرئيس السريلانكى - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الثلاثاء، إن الوضع فى البلاد استقر، ليس هناك حاجة إلى إعادة فرض حالة الطوارئ عندما تنقضى هذا الاسبوع".

ومن المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ - التى فرضها ويكرمسينج بعد أربعة أيام من فرار الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا إلى خارج البلاد وتنحيه فى الـ14 من يوليو الماضى بعد احتجاجات دامت لشهور بسبب النقص الحاد فى الغذاء والوقود والأودية - يوم الخميس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد نقصا حادا فى المواد الأساسية منذ أواخر العام الماضى، وذلك عقب نفاد النقد الأجنبى فى البلاد لتمويل أهم الواردات مما أدى إلى معاناة شديدة لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فى أبريل الماضى وتجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن خطة إنقاذ محتملة.