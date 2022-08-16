الجزائر: تقديم 80 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى السنغال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أنه تم تسخير 3 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية للجيش لشحن ونقل هذه المساعدات الإنسانية والمقدمة من قبل الهلال الأحمر الجزائرى.
وبحسب البيان، ستخصص هذه المساعدات لفائدة المتضررين من فيضانات العاصفة السنغالية دكار، وذلك فى إطار تعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين البلدين.
وشهدت السنغال، منذ يوم الأربعاء الماضي، سقوط أمطار غزيرة فى جميع أنحاء مدنها، مما تسبب فى حدوث فيضانات بالعاصمة دكار، وتسببت فى انهيار جزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية فيها.
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