ماكرون يدعم الزيارة المقترحة للوكالة الذرية لمحطة زابوريجيا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أعرب خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عن قلقه إزاء المخاطر على المنشآت النووية الأوكرانية.





وأضاف ماكرون - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه يدعم مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى أوكرانيا لبحث الوضع حول محطة "زابوريجيا" الأوكرانية للطاقة النووية. من جهته، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى - فى تغريدة فى وقت سابق اليوم - إنه بحث ما وصفه "بالإرهاب النووى الروسى" على محطة زابوريجيا النووية الواقعة فى جنوب البلاد، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس ماكرون. جدير بالذكر أن روسيا سيطرت على محطة "زابوريجيا"، أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، فى مارس الماضى بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتلقى موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض فى تجدد القصف فى محيط المنشأة، مما يثير المخاوف من حدوث كارثة نووية محتملة.

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