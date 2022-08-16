الصين: نعمل على تسهيل استيراد الواردات الغذائية والزراعية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم العمل على دعم وتسهيل دخول المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية الإفريقية المميزة وعالية الجودة إلى السوق الصينية، ما يجلب المزيد من الفوائد الملموسة للشعبين الصينى والإفريقى.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى دورى للمتحدث وانج، أشار خلاله إلى أن الحكومة الصينية تعلق أهمية كبيرة على تعزيز التعاون الزراعى مع إفريقيا وتعمل بنشاط على دعم استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا، مضيفا أن الصين ثانى أكبر وجهة للصادرات الزراعية الإفريقية.

وقال "وانج"، إن الصين أعلنت، فى المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقى فى نوفمبر من العام الماضى، عن إنشاء "قناة خضراء" للمنتجات الزراعية للدول الإفريقية التى تدخل الصين، لافتا إلى أن الإدارة العامة للجمارك صاغت ونفذت بنشاط العديد من الإجراءات العملية لتسهيل الوصول إلى مثل هذه المنتجات.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن النظر فى طلبات المنتجات الزراعية من البلدان الإفريقية لدخول الصين على أساس الأولوية، وبعد تلقى البيانات الفنية ذات الصلة يتم البدء فى تحليل المخاطر على الفور لتسريع أعمال الحجر الصحى اللازمة لدخول المنتجات.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه سيتم إجراء تقييمات المخاطر بطريقة مشتركة فيما يتعلق ببعض المنتجات الزراعية من نفس البلد التى تتبع تقنيات معالجة مماثلة، أو نفس المنتجات الزراعية من بلدان مختلفة، على أساس المخاطر التى يمكن التحكم فيها، مما سيسرع عملية دخول المنتجات.

وأضاف المتحدث الصينى أن بلاده ستسهل تسجيل الشركات الإفريقية التى حظيت بالموافقة لاستيراد المنتجات الزراعية، باعتماد طرق مرنة مثل الفحص بالفيديو أو مراجعة المستندات لتسريع عملية التقييم والتسجيل، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة للجانبين ستسهم فى ازدهار وتطور التجارة فى المنتجات الزراعية والغذائية بينهما.

يذكر أنه فى السنوات الأخيرة بلغ متوسط معدل نمو الصادرات الزراعية الإفريقية إلى الصين 11.4%، وفى عام 2021 زادت الصادرات الزراعية الإفريقية إلى الصين بنسبة 18.23% على أساس سنوى.