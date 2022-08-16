بيان صادر عن نقابة المهندسين حول اعتقال "الاحتلال" المهندس يزن جبر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:06 مساءً - جي بي سي نيوز :- أصدرت نقابة المهندسين بيانا حول اعتقال الاحتلال عضو مجلس النقابة المهندس يزن مصباح جبر عضو مجلس نقابة المهندسين الاردنيين - مركز القدس و رئيس لجنة فرع نابلس في الأراضي المحتلة . وتاليا نص البيان : تواترت الأنباء عن اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني للزميل المهندس يزن مصباح جبر عضو مجلس نقابة المهندسين الاردنيين - مركز القدس و رئيس لجنة فرع نابلس في الأراضي المحتلة اعتقالا اداريا تعسفيا لمدة أربعة شهور.

ان نقابة المهندسين الاردنيين اذ تستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الجبان ، لتطالب بالافراج عن الزميل ، مؤكدة ان هذا الاعتقال يأتي استمرارا لما يتعرض له أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من عدوان همجي ممنهج تنفذه آلة الحرب الصهيونية مستهدفة ارضه ومقدساته ووجوده، حيث تقوم بالقتل ونشر الذعر والدمار وتمارس أبشع أنواع العدوان على الكل الفلسطيني واستهدافه، مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وتساند نقابة المهندسين الاردنيين موقف مركزها في القدس و تدعو الى التحرك العاجل على كافة المستويات للافراج عن الزميل المهندس يزن جبر ، والعمل على اجبار الاحتلال الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والوقوف أمام وجه العدوان الصهيوني البربري. وتؤكد نقابة المهندسين الاردنيين أنها ستبقى مدافعة عن كافة الزميلات والزملاء وأبناء الشعب الفلسطيني البطل، وستعمل ما بوسعها للافراج عن الزميل جبر، وعن كافة الاسرى والاسيرات ، مؤكدة أن هذه الاجراءات والاعتداءات لن تكسر عزيمة الشعب الفسلطيني في الدفاع عن حقه بأرضه وعن حريته . عاشت فلسطين حرة عربية

الحرية لأسرانا في سجون الاحتلال

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