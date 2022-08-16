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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- تحدثت هيئة المناطق الحرة العراقية، الاثنين، عن توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية، ستكون جزءا من المدينة الاقتصادية المشتركة.

وقالت الهيئة، إن العراق "مهيأ لإقامة مناطق حرة، ووجود كل عوامل النجاح"، فيما أشارت إلى "وجود توجه لإنشاء مناطق حرة مجاورة لمطاري بغداد والنجف الأشرف"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأكد مدير هيئة المناطق الحرة منذر عبد الأمير أسد أن "العراق مهيأ وكل عوامل النجاح موجودة لإقامة مناطق حرة صناعية أو تجارية أو متعددة النشاطات".

وأشار إلى أن "الهيئة لديها خطة تم تصديقها من مجلس الإدارة لإنشاء مناطق حرة مجاورة لمطار بغداد الدولي ومطار النجف الدولي ومنطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية، وهي جزء من المدينة الاقتصادية المشتركة وهذه ستكون من أهم المشاريع المستقبلية وكذلك العمل على فتح مناطق حرة بالقرب من الحدود العراقية – السعودية".

وأضاف، أن "من المهم إنشاء المناطق الحرة بالقرب من محاور الطرق الخارجية وهذا يدعم عملية التبادل التجاري والتنمية التجارية الخارجية".