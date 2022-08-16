“Here” موقع نتائج التوجيهي الاردن 2022 الثانوية العامة اصدار علامات الطلاب tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة يبحث طلاب المدارس الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية عن موقع نتائج التوجيهي الاردن 2022، حيث اجتاز الطلاب اختبارات التوجيهي 2022، في شهر يوليو الماضي، وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تاريخ الإعلان الرسمي عن نتيجة التوجيهي الأردن 2022، لجميع المحافظات الأردنية، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول على درجات الطلاب الذين كانوا قد تقدموا لامتحانات التوجيهي الأردنية ومن المقرر إعلان نتائج الامتحانات يوم الخميس آب 18 اغسطس 2022.

موقع نتائج التوجيهي الأردن 2022 للثانوية العامة

يهتم كافة طلاب الثانوية العامة، باستعلام موقع نتائج التوجيهي الاردن 2022، حيث من المنتظر في الساعات القليلة القادمة، أن يتم اعلان أوائا الطلاب وأوضحت الوزارة أن عملية التصحيح تعمل بدقة لضمان حصول كل طالب على حقوقه، وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح والتحقق النهائية شارفت على الانتهاء، والتي ستكون متاحة الكترونيا، باية من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 18 اغسطس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية ليتمكن طلاب المدارس الثانوية الأردنية بسهولة من الحصول على نتائج التوجيهي.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022

ينتظر الان جميع طلبة التوجيهي 2022 الذين كان اجتازوا امتحانات اخر العام الدراسي 2021-2022 وينتظرون اصدر رسمي لنتائج الامتحان التكميلي، بعد انتهاء التصحيح والتدقيق، حيث أكد مصدر رسمس أن نتيجة الثانوية العامة الاردنية، سيكون موعد اعلانها هو 18اغسطس 2022، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي لوزير التعليم الاردني في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المقبل، ويمكن عرض هذه النتائج إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، حيث سيتم تفعيله بعدد اعتماد النتائج التي سوفتعلن علي مستوى جميع المحافظات الأردنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022

بعد أن تم رسمياً اعلان موعدنتائج التوجيهي الاردن 2022، يهتم الان جميع الطلاب بالبحث عن جميع الطلاب عن الموقع الرسمي الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم الاردنية بتفعيله، والإعلان عن النتائج إلكترونيًا، والذي سيتم من خلال الرابط الذي سوفتوفره وزارة التعليم، باتباع الخطوات التالية: