نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم اعتراض على الدفعة 57 من حساب المواطن بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن في حسابه الرسمي عن بدء قبول الاعتراضات على الدفعة 57 التي تم إيداعها يوم 10 أغسطس، لم تنزل لهم الأهلية أو كان المبلغ الذي نزل في الحساب أقل من المستحق، هذا الشهر سواء ممن سجلوا حديثًا أو المسجلين القدامى في البرنامج، وعادة ما يستقبل البرنامج طلبات الاعتراضات على عدم نزول الأهلية لدفعة شهر أغسطس.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

إذا كانت حالة الدفعة 57 عن شهر أغسطس الحالي غير مؤهل سيظهر لك سبب عدم الأهلية مثل امتلاك عقار لم يتم تسجيله في البرنامج أو وجود سجل تجاري سابق أو وجود مصادر دخل أخرى لم يتم ذكرها أو غير ذلك.

وفي حالة كان سبب عدم نزول أهلية حساب المواطن غير صحيح أو لم يعد موجود مثل أن العقار كان في السابق مسجل ملكك لكنه لم يعد كذلك أو غير ذلك، يمكنك تقديم اعتراض.

وفي حالة كان المبلغ الذي نزل في دفعة أغسطس أقل من المبلغ المستحق يمكنك تقديم الاعتراض ، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول لحسابك على الموقع الرسمي ca.gov.sa.

افتح إدارة الحساب.

اختر تحقق من الأهلية.

اضغط علىزر تقديم اعتراض.

اكمل البيانات المطلوبة في طلب الاعتراض، وقم برفع الأوراق التي تثبت أهليتك، ثم اضغط تقديم.

ستتم دراسة الحالة مرة أخرى، وفي حالة ثبوت أن المبلغ المستحق أكثر من المبلغ الذي تم إيداعه، ستنزل باقي دفعة شهر أغسطس في حسابك في الشهر التالي أو مع أحد الدفعات التالية بعد الانتهاء من التحقق من أوراقك.

تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنك تحديث بياناتك بعد ظهور حالة الأهلية غير مؤهل في البرنامج ب 90 يوم، حتى يتم دراسة أهليتك مرة أخرى بعد تحديث بياناتك.

صوتك مسموع حساب المواطن

خدمة صوتك مسموع هي خدمة إلكترونية يقدمها حساب المواطن لتسهيل خدمة المواطنين وغتاحة فرصة تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية أو تقديم أي استفسار أو شكوى تخص البرنامج .

وهذه الخدمة متاحة على الموقع على مدار 24 ساعة، وفي حالة تقديم أي شكوى عبر الخدمة يتم تسجيلها ومنحك رقم مخصص لمساعدتك في تتبع الشكوى.

ويمكنك أيضًا التواصل مع برنامج حساب المواطن، منها رقم الهاتف وخدمة المستفيدين.