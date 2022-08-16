نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لمعرفة الحد الادنى لكليات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022، يبحث الالاف من طلاب الثانوية العامة بالبحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد اطلاقها، وسط توقعات بأن يكون الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الثانية 2022 مقارب للعام الماضي، وسيتم الكشف عنه رسميا صباح غدا الاربعاء، وذلك بعدما يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني كعادة كل عام ليعرف كل طالب اسم كليته والجامعة التابعة لها، كما يبحث الطلاب أيضا عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية قبل البدء في تسجيل رغباتهم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

وعبر موقعكم “ثقفني نيوز” سوف ننشر لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات والجامعات وفقا للتوقعات لشعبتي العلمي والادبي، وقد أفادت التوقعات بأنه لايزال هناك أماكن خالية لطلاب الشعبة الهندسية فى كليات الحاسبات والمعلومات، وكذلك هناك أماكن شاغرة بالكليات لطلبة شعبة علمي علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، ومن المتوقع أن ينطلق التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق بداية من يوم الخميس القادم ولمدة 5 أيام متواصلة، أما الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الثانية 2022 وفقا لما ورد العام الماضي لكل الشعب فهي كما يلي:

تنسيق شعبة علمي علوم المرحلة الثانية 2022: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

تنسيق شعبة علمي رياضة المرحلة الثانية 2022: هذا يعد بنسبة 62.07 % فأكثر.

تنسيق الشعبة الأدبية المرحلة الثانية 2022: هذا يعد بنسبة 58.05% فأكثر.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات

واليكم طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 والتي تعد طريقة موحدة لكافة مراحل التنسيق:

الطالب يتوجه بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

اختر الدخول إلى خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.

اختر الدخول إلى تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2022.

قم بادخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

قم بادخال رغباتك وفقا لميولك.

الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

ينتظر الطلاب الكشف عن الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعدما يتم الاعلان عن نتيجة المرحلة الاولى في صباح الاربعاء، ومن المتوقع وجود أماكن شاغرة بتلك الكليات: