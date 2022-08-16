اليكم موقع استخراج نتيجة التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس مختلف الفروع||نتائج امتحان شهادة الدِّراسة الثانوية العامة الاردنية

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عمر شويل - جدة موقع استخراج نتيجة التوجيهي 2022 الأردن حيث يترقب طلاب التوجيهي في الأردن بمختلف المحافظات في هذا التوقيت اعلان نتيجة التوجيهي 2022 الثانوية العامة الدور الأول، وذلك لكي يتم الاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات التي انتهت خلال الأيام الماضية بناء على الجدول الرسمي المعتمد والموحد من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية بجميع المدارس بشكل عام، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني قرار يتضمن تفاصيل التطورات الخاصة بإعلان نتيجة التوجيهي في الأردن 2022 وكذلك كيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس.

اعلان نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022

اشارت مصادر رسمية وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الساعات الأخيرة، أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة في تصحيح ورصد النتائج والدرجات لجميع الطلاب، وذلك قبل ان يتم اعتماد النتيجة من قبل الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لطرحها الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وذلك في صباح يوم الخميس 18 اغسطس “اب” 2022 حيث انتهى الطلاب خلال الأيام الماضية من أداء الامتحانات الخاصة بالدور الأول التوجيهي في الأردن، ومن ثم على الفور بدأت اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب التي يتم تجميعها من خلال مراكز ولجان مخصصة في ذلك.

موقع استخراج نتيجة التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس

يمكن ان يتم استخراج كافة نتائج التوجيهي في الأردن 2022 لجميع الطلاب برقم الجلوس بو موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات والرابط التالي مباشرة.