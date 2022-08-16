نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي من وزارة التربية والتعليم العراقية التي يبحث عليها عشرات الآلاف من طلاب وطالبات السادس الاعدادي التي نجحت وزارة التربية والتعليم العراقية من عقد جميع امتحانات الطلاب بشكل جاء مقرر عليهم تحت ظروف احترازية على أعلى مستوى جاءت لضمان أمن وسلامة الطلاب من انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد داخل العراق، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

موقع الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بشكل مؤخر انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عقد اختبارات السادس الاعدادي داخل العراق حتى صباح يوم التاسع من أغسطس الماضي، على ان من المخطط على ان يستغرق مهمة عمليات التصحيح ورصد الدرجات بموجب تصريحات المسؤولين لمدة 25 يوما، حيث سيتم الاستعداد على تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لإعطاء الفرصة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، على ان نستعرض على غرار هذا الامر خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بدء العد التنازلي للكشف والإعلان عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول حيث عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور الان يباشرون فى حالة من البحث والقلق حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت خطوات وطرق اجراء الاستعلام عليها على الشكل الذي جاء على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة التابع إليها

قم بادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بالنقر فى النهاية على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج لنساعدكم بالحصول عليها فور اعلانها