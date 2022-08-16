التصخم يسجل أعلى مستوياته فى إسرائيل منذ 2008

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب الإحصاء المركزى فى إسرائيل، أمس الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم هناك إلى 5.2% خلال شهر يوليو الماضى، وذلك على أساس سنوى، ليكون ذلك هو أعلى مستوى للتضخم تسجله دولة الاحتلال منذ أكتوبر 2008.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن هذا هو الشهر السادس على التوالى الذى يرتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا، فوق النطاق المستهدف للحكومة الإسرائيلية، والبالغ من 1% إلى 3%. كما أشار مكتب الإحصاء إلى أن معدل التضخم الشهرى بلغ 1.1% خلال يوليو فى إسرائيل، بعدما كان 0.4% فى يونيو السابق له، مرجعًا ذلك إلى زيادة قدرها 8.5% فى أسعار الفاكهة الطازجة و3.3% فى أسعار النقل. ويحذر المحللون الإسرائيليون من أن استمرار ارتفاع التضخم سيؤدى إلى قيام بنك إسرائيل برفع سعر الفائدة الأساسى فى البلاد للمرة الرابعة على التوالى فى 22 أغسطس الجارى.

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