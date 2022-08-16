تكليف وزير النفط العراقى بمهام حقيبة «المالية» بعد قبول استقالة «علاوى»

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر حكومى قوله إن الكاظمى كلف خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة مهام وزارة المالية بعد قبوله طلب استقالة الوزير على عبد الأمير علاوى.

وكان وزير المالية على علاوى قد قدم، فى وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، وعقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمى.

من جهة أخرى، أبدى وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال لقائه القنصل الفرنسى العام فى الموصل استعداد الجامعات العراقية لتبادل المنح الدراسية.

وذكرت وزارة التعليم - فى بيان- أن عبد الصاحب استقبل القنصل الفرنسى العام فى الموصل جان كريستوف أوجيه والوفد المرافق له، منوهة إلى أن المؤسسات الأكاديمية العراقية تربطها علاقات تعاون مع الجامعات الفرنسية على وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين وما تتضمنه من برامج علمية ضمن مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وتابع : أن أولويات التعاون بين الجانبين تقتضى التركيز باتجاه تأهيل المختبرات والمعامل والورش العلمية فى الجامعات التى تعرضت للتخريب والضرر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى وتنمية مسارات التنسيق المستدام بشأن مراكز الرعاية الصحية والطبية.

من جانبه، قال القنصل الفرنسى العام، إن الجانب الفرنسى يعمل على تطوير مذكرات التفاهم بين الجامعات العراقية ونظيراتها الفرنسية وتحديث برامج التعاون الأكاديمى فى الاختصاصات الطبية الهندسية والاجتماعية والنفسية فى المستقبل القريب.