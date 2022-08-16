بالصور : إحباط 4 قضايا نوعية لتصنيع مخدرات وضبط متورطين في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:08 مساءً - الأمن العام يحبط محاولة تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل المملكة .

** ضبط المتورطين في القضية وكميات كبيرة من المواد الكيميائية قبل إتمام عملية التصنيع

** تكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات واسعة في أنحاء المملكة والتعامل مع عدد اخر من قضايا الاتجار والترويج

دوت الخليج :– أكدت مديرية الأمن العام استمرارها للعمليات الأمنية لضرب أوكار وبؤر تجار ومروجي المواد المخدرة، مشيرة إلى التعامل مع عدد جديد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن أبرز قضية تم التعامل معها وأحبطت من خلالها محاولة ثلاثة اشخاص تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل المملكة.

وبتفاصيل القضية فقد تابعت إحدى فرق التحقيق في إدارة مكافحة المخدرات معلومات حول حيازة أحد الاشخاص لكميات من المواد الكيميائية واستخدامها بهدف تصنيع مواد مخدرة داخل منزله شرق العاصمة.

حيث جرى على الفور التأكد من المعلومات ومداهمة منزله وضُبطت كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع مادة الكريستال القاتلة ولم يعثر على المشتبه به في حينها وبعد متابعته وتحديد مكان وجوده ألقي القبض عليه.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بالاتفاق مع أحد الاشخاص والعمل سويا على تصنيع مادة الكريستال المخدرة وبيعها بعد ذلك حيث قاما بشراء كميات من تلك المواد للمباشرة بتصنيعها، وأنه ألقي القبض عليه قبل أن يتمكن من إنتاج أية كميات من المادة الكيميائية، وتحرك فور ذلك فريق مداهمة لمكان وجود الشريك في القضية وألقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر وضُبطت بحوزته كميات متفرقة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

وفي قضية أخرى غرب البلقاء وبناء على العمل الاستخباري وجمع المعلومات حول حيازة أحد الأشخاص لكمية من المواد المخدرة بداخل أحد الشاليهات في المنطقة، جرت مداهمة المكان وألقي القبض على ذلك الشخص بعد محاولته للفرار، وبتفتيش المكان ضُبطت مجموعة أشتال منشفة من نبتة الماريجوانا المخدرة وضبط سبعة أكياس من مادة الماريجوانا المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ألقي القبض في محافظة الزرقاء على تاجر للمخدرات وبعد متابعة تحركاته ومداهمته أثناء قيامه ببيع كميات من المواد المخدرة وضُبط برفقته شخص آخر وضُبط بحوزتهما 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية معدة للبيع تحتوى على مادة الكريستال.

وفي القضية النوعية الرابعة فقد تمت مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة على الطريق الواصل بين محافظتي المفرق والزرقاء بعد التأكد استخباريا من قيامهما بنقل كميات من المواد المخدرة وجرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما مسدس عدد 2 و 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدر وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

ولفت الناطق الاعلامي إلى أن ادارة مكافحة المخدرات معززة بكافة اشكال الدعم العملياتي واللوجستي تواصل عملها، وأن مديرية الأمن العام مستمرة في عملها الأمني وأن صحة وسلامة وأمن الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.