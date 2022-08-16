توقيف كاتب أردني لمدة اسبوع خالف قانون الجرائم الالكترونية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج – أوقف المدعي العام الكاتب عدنان الروسان، لمدة أسبوع على دعوى مخالفته لقانون الجرائم الالكترونية. ويشار إلى أن الحق العام هو من حرك الدعوى ضد الكاتب الروسان .

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