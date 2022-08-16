نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : 1.125 مليار دينار قيمة المبالغ المحوّلة إلكترونيا في تموز على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- ارتفعت قيمة المبالغ المُحوَّلة إلكترونيا عبر المحافظ الإلكترونية أو أنظمة الدفع الإلكتروني إلى 1.125 مليار دينار خلال شهر تموز مقارنة بـ1.039 مليار دينار خلال شهر تموز وبنسبة زيادة بلغت 8.3%.

ارتفع عدد العملاء من مستخدمي المحافظ الإلكترونية بواسطة الهاتف النقال “جوموبي” إلى 1.82 مليون مستخدم في شهر تموز مقارنة بـ1.79 مليون مستخدم في حزيران وبنسبة ارتفاع بلغت 1.7%.

ووفق نشرة جمعية البنوك، الصادرة الإثنين، فقد شهدت المحافظ الإلكترونية 890 ألف حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال خلال شهر تموز، بنسبة ارتفاع بلغت 13.1% عن شهر حزيران، والذي شهد 787 ألف حركة.

كما ارتفعت المبالغ المحولة إلى نحو 112 مليون دينار خلال تموز، وبنسبة زيادة بلغت 14.1% عن شهر حزيران والذي بلغت فيه قيمة المبالغ المحولة نحو 98 مليون دينار ، وفق هلا اخبار .

نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “فواتيركم”

فيما انخفضت عدد الحركات المنفذة من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “فواتيركم” إلى 3.48 مليون حركة في شهر تموز مقارنة ب3.52 مليون حركة خلال شهر حزيران.

بينما شهدت قيمة الحركات المنفذة زيادة بعد أن بلغت 897 مليون دينار خلال شهر تموز، مقارنة ب843 مليون دينار خلال شهر حزيران.

مستحدمو نظام الدفع الإلكتروني الفوري “كليك”

وزاد عدد مستحدمي نظام الدفع الإلكتروني الفوري “كليك” إلى 372.7 ألف مستخدم، بنسبة قدرها 10.7% خلال شهر تموز، بعدد حركات بلغت 579 ألف حركة.

وارتفعت قيمة المبالغ المحولة عبر النظام إلى 115.6 مليون دينار خلال شهر تموز مقارنة ب97.4 مليون دينار خلال شهر حزيران.