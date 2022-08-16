المغرب: وفاة 3 من رجال الإطفاء أثناء إخماد الحرائق

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرسمية فى المغرب، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 من رجال الإطفاء إثر سقوط مركبتهم فى واد بشمال البلاد، حينما كانوا فى طريقهم للمشاركة فى جهود مكافحة الحرائق المشتعلة فى الغابات شمال المغرب.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مصدر من السلطات المحلية فى محافظة المضيق المغربية، إن "ثلاثة من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم، أمس الإثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التى كانوا يستقلونها فى منحدر وادى". وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع "أثناء أدائهم لواجبهم المهنى فى مكافحة الحريق" الذى اندلع فى غابة تقع بمحافظة المضيق الفنيدق. ووفقًا للسلطات المغربية، فقد أتت النيران على نحو 90 هكتارًا من الغطاء النباتى للغابات، وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص، يشتبه فى أنهم أشعلوا النيران. فيما تتواصل جهود إخماد الحريق الذى اندلع منذ مساء أمس الإثنين، حيث استعانت فرق الإنقاذ بطائرات متخصصة فى إطفاء الحرائق.

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