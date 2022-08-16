اشتعال النيران فى 60 مبنى بسبب حرائق الغابات جنوبى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الطوارئ الروسية إن حريق الغابات، الذى بدأ أمس الإثنين فى منطقة غابات "أوست دونيتسك" فى الجزء الشمال الشرقى من منطقة روستوف، امتد إلى 136 هكتارًا صباح اليوم الثلاثاء، ما أثر على ثلاث قرى.
وأشارت الطوارئ الروسية إلى أنه تم إجلاء السكان، مع تخصيص طائرتين ومروحية لإطفاء الحرائق، إضافة إلى أكثر من 300 رجل إطفاء، و90 قطعة من المعدات على الأرض لمكافحة الحريق.
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