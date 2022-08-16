العالم اليوم - قتلى في قصف تركي استهدف مركزا للجيش السوري

انتم الان تتابعون خبر قتلى في قصف تركي استهدف مركزا للجيش السوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:15 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة حربية تركية استهدفت، الثلاثاء، مركزا للجيش السوري في قرية حدودية شمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، ليس معروفا ما إذا كانوا جميعهم ينتمون إلى قوات الجيش.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه "ليس معروفا ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة".

وأشار إلى أن القصف "جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، غرب مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية".