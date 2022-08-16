العالم اليوم - إنتاج المصانع الأميركية ينمو بأعلى من التوقعات في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:15 مساءً - ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، وذلك على الرغم من تراجع ثقة الشركات.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج بالمصانع الأميركية سيرتفع 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع إنتاج المصانع الأميركية بنسبة 3.2 بالمئة في يوليو.

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.