نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثانية بالمؤشرات من موقع التنسيق الرسمي للقبول فى الجامعات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الان نستعرض مؤشرات تلك المرحلة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث عند السابعة مساءً من مساء يوم الغد يتم الاعلان عن غلق ابواب تسجيل المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية ليبدأ العمل على نشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي خلال 48 ساعة من مساء يوم الغد، حيث من المتوقع ان يتم البدء على نشر نتائج تنسيق المرحلة الأولى مساء يوم الخميس الموافق ميلاديا 18 يوليو على أقصى تقدير، ليبدأ على غرار هذا الامر البحث بالتزايد حول معرفة كل ماهو متعلق حول تنسيق المرحلة الثانية الذي يستعرضه ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

بشكل مؤخر قد تمكن طلاب شهادة الثانوية العامة من معرفة نتائجهم فى صباح يوم السبت الذي يوافق اليوم السادس من أغسطس، عليه مؤشرات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد إلى حد كبير حول تنسيق المرحلة الأولي الذي تم العمل على فتح ابواب التسجيل عليه بداية من يوم الخميس الموافق ميلادياً 11 أغسطس حتى يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس، على ان يتم التأكيد على ان تنسيق المرحلة الثانية يبدأ بعد تلك المرحلة مباشرة، لتأكد كل المصادر الرسمية على ان التقديم على تنسيق المرحلة الثانية سيكون عبر موقع التنسيق الرسمي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس مع العلم على ان يصل مؤشرات حد اني تنسيق المرحلة الثانية الى حد كبير بالتشابه مع نسب العام الماضي التي وصلت الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي و63% بالنسبة لطلاب شعبة علمي

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثانية

نتيح أمام حضراتكم الان خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية فور الاعلان عن بدء أعمال التقديم عليه على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ادخل رقم هويتك

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات مشاركتنا حول اي صعوبة قد تتعرض حولها فيما يتعلق حول تسجيل تنسيق المرحلة الثانية او حتي الاولي الذي لازال مفتوح حتي الان والمقرر على ان يتم اغلاقة مساء هذا اليوم عند السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة على موقع التنسيق الرسمي استعداداً حتي يتم فتح ابواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية اون لاين