عاجل- إصابة زوجة بايدن بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن جيل بايدن تعانى أعراضا طفيفة وستلزم سكنها الخاص فى ساوث كارولاينا بعد إصابتها، مشيرا إلى أنها ستعود إلى واشنطن بعد إجراء فحصين سلبيين لكورونا.

يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد دخل دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفيد-19 لديه فى 21 يوليو الماضى، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد، لكنه تعافى.