عاجل- تكليف وزير النفط العراقى بمهام وزارة المالية بالوكالة

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مطلع فى مجلس الوزراء، إن قرار التكليف سيكون بشكل مؤقت، وجاء بعد الموافقة على استقالة وزير المالية على علاوى.

وكان وزير المالية على علاوى، قد تقدم باستقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مصدر مطلع إن "وزير المالية على علاوى قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه".

وبحسب الوكالة، عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى.