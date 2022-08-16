البرتغال تسجل أكبر حريق على أراضيها منذ 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد تسبب الحريق الذى استمر 10 أيام فى إصابة 26 شخصًا، وتدمير أكثر من 16 ألف هكتار، مع استمرار تسجيل انتشار جديد للحريق اليوم.
ومن جانبها، أعلنت وكالة الحماية المدنية البرتغالية، حشد نحو 1700 رجل إطفاء لمكافحة الحريق، بدعم من أكثر من 500 مركبة و17 طائرة لإطفاء الحريق. وقال أندريه فرنانديز، القائد الوطنى لوكالة الحماية المدنية، خلال مؤتمر صحفى، إن الحريق محتدم فى العديد من المناطق، وبالغ الشدة.
وأشار فرنانديز إلى إخلاء القرى المهددة بالحريق بمساعدة رجال الإغاثة، إضافة إلى فرض قيود على التحرك فى هذه المناطق.
وأوضح المعهد البرتغالى أن العام الجارى شهد وقوع نصف أكبر 10 حرائق فى السنوات الخمس الماضية، حيث تعانى البرتغال من موجات حرارة مرتفعة وجفاف شديد، مما تسبب فى اندلاع الحرائق فى عدة أجزاء من البلاد.
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