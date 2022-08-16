العالم اليوم - تباين بالمؤشرات الأميركية بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

انتم الان تتابعون خبر تباين بالمؤشرات الأميركية بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 04:18 مساءً - تباين أداء المؤشرات الأميركية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشرا "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع، بعد أن قيَّم المستثمرون نتائج شركتي "وول مارت" و"هوم ديبوت"، في حين استمرت علامات تباطؤ الاقتصاد العالمي في إبقاء الأسواق في حالة تأهب.

ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 11.91 نقطة أو بنسبة 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 33924.35 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 6.68 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة إلى 4290.46 نقطة، كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 45.41 نقطة أو بنسبة 0.35 بالمئة إلى 13082.64 بالمئة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد زادت من مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل هدأت من وتيرة الارتفاع.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، بعد تعويض الكثير من خسائره في شهر يونيو.