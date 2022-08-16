العالم اليوم - بيانات الصين وزيادة الشحنات الأوكرانية تهبط بأسعار الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 04:18 مساءً - واصلت العقود الآجلة للذرة والقمح وفول الصويا في شيكاغو تراجعها، اليوم الثلاثاء، متأثرة بالمخاطر الاقتصادية في الصين، وتوقعات بتأثير أخف للأمطار على المحاصيل الأميركية، وزيادة الشحنات من أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، وهي الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة، بنسبة 1 بالمئة إلى 13.98-3/4 للبوشل بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الذرة بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6.20 دولار للبوشل، والقمح 1.6 بالمئة إلى 8.05 دولار للبوشل.

وتراجع فول الصويا، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياته بأكثر من أسبوع بعد أن أدى خفض غير متوقع لمعدلات الفائدة في الصين إلى إثارة المخاوف من تعثر النمو في أكبر مستورد لفول الصويا في العالم.

وتسبب القلق إزاء الصين في انخفاض أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغط على فول الصويا والذرة، والتي تعد من المحاصيل التي يتم على نطاق واسع معالجتها لاستخدامها في الوقود الحيوي.

كما أدى التوتر الاقتصادي إلى ارتفاع الدولار، مما ضغط أيضا على السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأميركية.

وقال "بنك كومرتس" في مذكرة إن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أدت لتهدئة أسواق السلع الأساسية في مطلع الأسبوع.

وذكرت وزارة الزراعة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن توقعات الطقس بتأثير أخف للأمطار هذا الأسبوع، في المناطق الغربية الجافة من حزام الذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، كانت أيضا سببا في الحد من ارتفاع الأسعار.

كما خفت مخاوف الإمدادات المتعلقة بأزمة أوكرانيا من خلال شحنات الحبوب الأولى بموجب اتفاق الممر الآمن.