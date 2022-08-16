نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 وافقت الإدارة التعليمية السعودية على عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى جانب معلومات أخرى عن العام الدراسي الجديد وبداية العام الجديد 1444، والآن سوف نعرض لكم جميع التفاصيل حول التقويم الدراسي.

التقويم الدراسي 1444

فيما يلي التقويم الدراسي للمرحلة الابتدائية المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية:

● سوف يبدأ الفصل الدراسي الأول الموافق يوم 1/ 2/ 1444 الموافق 28/ 8/ 2022.

● سوف تكون إجازة اليوم الوطني يومي 25-26/ 2/ 144 الموافق 21-22/ 9/ 2022.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة الفصل الأول يومي20-21/ 3/ 1444 الموافق 16-17/ 10/ 2020.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة الفصل الأول يوم16/ 4/ 1444 الموافق 10/ 11/ 2022.

● سوف يكون بدء إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 30/ 4/ 1444 الموافق 24/ 11/ 2022.

● سوف يكون بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10/ 5/ 1444 الموافق 4/ 12/ 2022.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24/ 5/ 1444 الموافق 18/ 12/ 2022.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 22-23/ 6/ 1444 الموافق 15-16/ 1/ 2023.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي 22-23/ 6/ 1444 الموافق15-16/ 1/ 2023.

● سوف تكون إجازة يوم التأسيس يومي2-3/ 8/ 1444 الموافق 22-23/ 2/ 2023.

● سوف يكون بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم10/ 8/ 1444الموافق 2/ 3/ 2023.

● سوف يكون بدء الفصل الدراسي الثالث يوم 20/ 8/ 1444 الموافق 12/ 3/ 2023.

● سوف يكون بدء إجازة عيد الفطر يوم22/ 9/ 1444 الموافق13/ 4/ 2023.

● سوف تكون عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر يوم 6/ 10/ 1444 الموافق 26/ 4/ 2023.

● سوف تكون إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي8-9/ 1/ 1444 الموافق28-29/ 5/ 2023.

● سوف يكون بدء إجازة نهاية العام الدراسي يوم4/ 12/ 1444 الموافق22/ 6/ 2023.

عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية

وفقًا للخطة التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ فقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم السعودية العدد الرسمي لدورات المرحلة الابتدائية، بالنظر إلى أن النظام التعليمي السعودي كان يستخدم سابقًا نظام فصلين دراسيين فسيتم توفير التعليم وفقًا للنظام المعتمد في العام الدراسي السابق من خلال تقسيم العام الدراسي الحالي إلى ثلاثة فصول دراسية لكل مرحلة.