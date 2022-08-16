استرجاع حساب سناب شات محظور دائم بسرعة فائقة

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عمر شويل - جدة استرجاع حساب سناب شات محظور دائم، نظرًا للانتشار الواسع لتطبيق Snapchat للتواصل الاجتماعي الشهير على منصات مختلفة ، يبحث العديد من المستخدمين عن كيفية استرداد حساب Snapchat المحظور بشكل دائم أو مؤقت من أجل استعادة حسابك واستخدامه مرة أخرى مع جميع المزايا والميزات والتواصل مع الأصدقاء. ليس من الضروري التذكر عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلين في حسابك في البريد.

استرجاع حساب سناب شات محظور دائم

قم بزيارة موقع Snapchat الرسمي.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

مرر رمز التحقق المرئي.

ثم أدخل رمز التحقق الثنائي.

أدخل رمز التأكيد الذي تلقيته على هاتفك.

انتقل إلى خيار “إدارة حسابي”.

طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني

قم بتفعيل خيار إلغاء قفل حسابي ، إذا تلقيت رسالة تفيد بإغلاق حسابك بشكل دائم ، فأنت بحاجة إلى رفع الحظر باتباع الخطوات التالية:

ثم أرسل طلبًا إلى فريق دعم Snapchat .

. ثم اكتب ضمانًا بعدم تكرار الانتهاك على الحساب.

، حتى يتم استعادة حسابنا بشكل طبيعي ؛ للقيام بذلك ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ثم انقر فوق خيارات الدعم.

ثم اضغط على خيار الاتصال بنا

ثم انقر فوق الخيار الأول الخيار “حسابي” لتسجيل الدخول.

ثم اضغط على خيار لا يمكنني التسجيل

تذكر أنه بعد الموافقة على البيانات وتسجيلها وإرسال الرسالة ، اضغط على إرسال ، وسيتعين عليك الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا حتى تصل إليك رسالة بريد إلكتروني عبر دعم سناب شات.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال

إذا تم اختراق حساب snapchat الخاص بك بأي شكل من الأشكال ، أو حتى تم حذفه أو حظره ، فيمكنك استرداد حساب snapchat المحظور بشكل دائم عن طريق الاتصال بالدعم الفني باتباع الخطوات التالية:

أولا عليك أن تذهب إلى الرابط احصل على الدعم الفني لتطبيق Snap .

. بعد ذلك ، عليك النقر فوق خيار تسجيل الدخول إلى حسابك ثم النقر فوق الخيار تم اختراق حسابي.

بعد ذلك ، انقر فوق رمز “نعم” الذي يظهر أمامك وأدخل جميع البيانات التي تحتاجها المتعلقة بحسابك على Snapchat.

ثم عليك توضيح مشكلتك في Snapchat من خلال شرحها في المساحة المتوفرة. بعد الانتهاء من شرح المشكلة ، عليك النقر فوق علامة التبويب الدعم والمساعدة لتتمكن من استرداد حساب Snapchat المحظور بشكل دائم أو في حالة حذفه أو تعرضه لأي عملية قرصنة أو اختراق.