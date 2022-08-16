نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الأول في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الاونة الاخيرة بدأ كل الطلاب والطالبات في كل المحافظات العراقية في البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الأول في القسم الأدبي والقسم العلمي أيضاً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك حيث كانت اختبارات الطلاب قد بدأت في نهاية شهر يوليو وانتهت منذ حوالي أسبوع، ومنذ ذلك الوقت وهناك حالة من الترقب والانتظار بين جميع هؤلاء الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية المختلفة بشأن هذه النتائج وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة جداً،حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن اتاحتها لنتغائج الطلاب من خلال موقعها الرسمي، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الأول

ينتظر طلاب الصف السادس الإعدادي الاعلان عن نتائج السادس اعدادي 2022 الدور الاول التطبيقي ، وعلم الأحياء والأدب لعام 2022 ، سوف يظهرون مرة واحدة في جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ويمكنكم الاستعلام عن نتائح السادس الاعدادي بكافة المحافظات مثل الأنبار وبابل ، بغداد ، البصرة ، ديكال ، ديالى ، دهوك ، أربيل ، كربلاء ، كير كوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، وغيرها من محافظات العراق عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي ومن ثم الشروع في ادخال البيانات الخاصة بكم ثم التمكن من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر، تابعونا من خلال هذا الموضوع نقدم لكم في الفقرة التالية كيفية الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الأول

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الأول عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالضغط “ هنا ” .

” . قم بادخال البيانات الخاصة من رقم الجلوس وغيرها في خاناتها المحددة.

تأكد من البيانات ثم اضغط علي زر الاستعلام.

عن طريق اتباع هذة الخطوات يمكنك الحصول على نتائجكم بكل سهولة ويسر الكترونيا.