نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ورابط التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث الشهير جوجل عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444، حيث يرغب الكثير من المواطنين من الاستفادة من دعم الضمان المطور والذي يقدم شهرياً للمستحقين في صورة دعم نقدي، ويعطى هذا الدعم للمستحقين المستوفين للشروط وفق شروط وضوابط منظمة لذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه. وحتى يتم الاستفادة من الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتعطي المملكة العربية السعودية برامج الدعم والحماية الاجتماعية أولوية أولى، لذلك تكلف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق برامج الحماية الاجتماعية الكثيرة بتوفير الدعم اللازم لهم، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وبرنامج حساب المواطن من أهم هذه البرامج. بالإضافة إلى برنامج الدعم السكني ورواتب التأهيل الشامل وغير ذلك من برامج الدعم. وسوف نتناول في الفقرة القادمة شروط استحقاق الضمان المطور.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

حتى يحصل المتقدم على دعم الضمان الاجتماعي المطور يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الهامة وهذه الشروط تتلخص في الآتي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم. يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الفرد أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المحتسب للضمان الاجتماعي. على من يقدر على العمل ضرورة التسجيل في منصات العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والجدية في الحصول على عمل مناسب خلال فترة الحصول على الدعم. يجب على المتقدم ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء الموجودة بالمملكة. التسجيل الإلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. تقديم جميع المستندات ورفعها مع طلب التسجيل الإلكتروني مع تحري الدقة في تسجيل البيانات.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 sbis.hrsd.gov.sa

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يكون إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. بالدخول على الرابط الموجود في الفقرة والنقر على “الضمان الاجتماعي”. ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات والضغط على “تسجيل”.

موعد صرف الضمان لشهر سبتمبر 2022

متى صرف راتب الضمان المطور لشهر صفر 1444؟ من المقرر أن يتم نزول الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر يوم الخميس القادم 1 من سبتمبر 2022. فقد تم تحديد موعد صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. ولا يتم تغيير الموعد إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة.