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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية … يتساءل الكثير من المواطنين وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن منصة ميم وما وظيفتها وما تقدمه للتعليم فهي منصة من المنصات الخدمية والسباقة في تحول الرقمي للتعليم في السعودية فهي تقدم العديد من الدورات التدريبية للطلاب والمتدربين في بيئة علمية تناسب ما يقدموه لهم وكذلك تتناسب مع كافة المراحل العمرية والفصول الدراسية بأحدث الوسائل والطرق وباستخدام تنمية العقل وتطوير المواهب عبر التدريب وتعمل على توفير الدروس بجانب الدورات التعليمية لرفع شأن الطالب في جميع المواد حتى يصل إلى مستوى معرفي عالي لا يمكن لأحد التقليل منه

خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية

وبالنسبة للخطوات اللازمة من أجل التسجيل في المنصة فقط كل ما عليك فعله هو قراءة الترتيب الآتي والقيام بكل خطوة ببساطة .

أولًا قم بالدخول على شبكة الإنترنت وافتح المنصة التعليمية الإلكترونية ميم

وبعدها اختر من الصفحة الرئيسية للمنصة كلمة تسجيل دخول

وبعدها اكتب اسمك بالكامل والبريد الإلكتروني في المكان المخصص له

وحدد بعدها نوع الجنس وادخل كلمة المرور وأكدها وبعدها اضغط على كلمة تسجيل

مميزات التسجيل في منصة ميم

تقدم لك منصة ميم الإلكترونية الكثير من الخيارات والخدمات والدورات التدريبية للطلاب والمدربين والمعلمين معًا.

فهي تقوم برفع الدورات الخاصة بالمعلمين بكل سهولة على الموقع وذلك من أجل أن يشاهدها الطلاب للتعلم منها .

ولتحقيق الاستفادة وللتيسير على المعلم والطالب على السواء وكذلك تسهل عملية التواصل بين المدرب والطالب.

إن كان يريد تطوير مهاراته أكثر أو التدريب في مجال ما وكذلك وفرت المنصة تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بها .

يمكن من خلال متابعة كافة برامجها التدريبية ومشاهدة الفيديوهات التعليمية على الجوال والأجهزة اللوحية .

وتيسر المادة العلمية وظهورها للطالب بجانب مناقشة المواد مع المعلم وطرح التساؤلات عليه .

ويمكن أن ترسل لولي الأمر تقرير مفصل بمتابعة الطالب بعد دوراته وفيديوهاته العلمية وشرح كل درس وتفاصيل أسئلته على المعلم .

وكذلك تقييم المعلم له وكذلك تنشر الكثير من الشرح والدورات التدريبية وتكون الفيديوهات.

والدورات متاحة للجميع بأحدث الوسائل التكنولوجية والذكية من أجل مواكبة عقول الطلاب