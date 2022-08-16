نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد حساب المواطن 1444.. رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع لضمان تقديم الدعم لمن يستحقه أطلقت وزارة الموارد البشرية رابط تسجيل جديد حساب المواطن، حيث يمكن للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية أيضًا الاستفسار عن معلومات حساباتهم وتحديث بياناتهم والتسجيل للإدخالات وتنفيذ الخدمات الأخرى التي يمكن القيام بها من خلاله، في شهر يوليو الماضي صدرت أوامر ملكية بإعادة تسجيل حساب المواطن بعد تعليقه لأكثر من عامين، ونتابع معكم في السطور التالية طريقة تسجيل جديد حساب المواطن.

تسجيل جديد حساب المواطن

بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز تم فتح تسجيل جديد في برنامج حساب المواطن من خلال البرنامج وهذا من خلال الدخول على هذا الرابط، حيث يسمح البرنامج للعديد من المواطنين الذين تأثروا بالتغيرات الاقتصادية بالتسجيل والاستفادة من الدعم لمواجهة أعبائهم ورفع مستوى معيشتهم، كما حدد البرنامج أيضًا المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها وأوضح التمييز بين الأفراد المؤهلين وغير المؤهلين، ونتابع معكم في السطور القادمة رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع.

رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع

رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع، تم منح المستفيدين من برنامج حساب المواطنين رقم هاتف مجاني (1912) حتى يتمكنوا من الاتصال بالدعم الفني للبرنامج، حيث يمكنك الاتصال بهذا الرقم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً خلال ساعات العمل، تتوفر أيضًا طرق الاتصال التالية مع البرنامج مثل ما يلي:

● من خلال هذا الرابط وهو بوابة حساب المواطن.

● حساب تويتر الرسمي.

خطوات التسجيل في برنَامج حساب المواطن

يمكن استخدام هذه خطوات التسجيل في برنَامج حساب المواطن:

● أدخل رابط الموقع الرسمي للبرنامج لحساب المواطن من خلال هذا الرابط.

● لبدء حساب جديد حدده.

● أدخل المعلومات الضرورية، والتي تشمل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

● سيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة إلى رقم الهاتف المحمول من قبل البرنامج.

● استخدم رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

● قم تغيير كلمة المرور المؤقتة بعد تسجيل الدخول.

● املأ جميع المعلومات المتعلقة بدخلك الشهري، وعنوانك، والمُعالين.

● اقبل الشروط والأحكام، ثم قم بإرفاق الأوراق اللازمة.

● وقم بالتأكد بأن المعلومات المقدمة دقيقة.

● اضغط على زر “إرسال”.

خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن

تستخدم هذه الخطوات لإرفاق المستندات: