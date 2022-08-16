نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الاولي 2022 الشعبتين العلمية والأدبية على موقع النسيق الرسمي tansik في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالإعلان أخيراً عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي والتنسيق الخاص بكل شعبة داخل جميع المحافظات، بدأ الطلاب والطالبات في البحث عن نسب التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والتي ستمكنهم من التعرف على الجامعات أو المعاهد التي تناسبهم، كما أراد الكثير منهم معرفة أفضل وأسهل طريقة لتسجيل تلك الرغبات من خلال موقع النسيق الرسمي tansik.
تنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الاولي 2022
قامت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بتحديد نسب تنسيق الجامعات الحكومية المرحلة الأولى 2022 في مصر الخاصة بجميع الشعب على النحو الآتي:
- أولاً: الحد الأدنى للشعبة العلمية (علمي علوم): وصلت نسبة تنسيق تلك الشعبة إلى 89.02% أي مجموع ٣٦٥ درجة، وقد وصل عدد الطلاب بها إلى 22475.
- ثانياً: الحد الأدنى للشعبة الهندسية (علمي رياضة): وصلت نسبة تنسيق تلك الشعبة إلى 83.17% أي مجموع ٣٤١ درجة، وقد وصل عدد الطلاب بها إلى 15220.
- ثالثاً: الحد الأدنى للشعبة الأدبية: وصلت نسبة تنسيق تلك الشعبة إلى 64.51% أي مجموع 264.5 درجة، وقد وصل عدد الطلاب بها إلى 117758.
ومن الجدير بالذكر ان مرحلة التسجيل للرغبات في المرحلة الأولى 2022 للالتحاق بالجامعات المصرية سيكون أخر يوم لها غدا بتاريخ الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، ولذلك على طلاب تلك المرحلة بالإسراع لتسجيل رغباتهم.
طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 بالجامعات المصرية
بعد الإعلان عن فتح باب التنسيق ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق ١٥ أغسطس، ومنذ ذلك الوقت بدأ الطلاب في التساؤل عن طريقة تسجيل تلك الرغبات، والتي تتمثل في الآتي:
- أولاً: البحث عن موقع التنسيق الإلكتروني والدخول إليه.
- ثانياً: الانتظار قليلاً حتى تظهر كافة البيانات المطلوب إدخالها.
- ثالثاً: ضرورة التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح وبدون أخطاء، والتي تشتمل على الرقم السري ورقم الجلوس.
- رابعاً: وبعد إتمام تلك الخطوة يجب الضغط على خيار (الخطوة التالية) وذلك حتي يتم تأكيد البيانات.
- خامساً: وفي النهاية يتم كتابة الرغبات المكونة من ٧٥ رغبة خاصة بالطلاب، ثم الضغط على خيار تأكيد وحفظ قائمة الرغبات وطباعتها.
- سادساً: عند حدوث أي خطأ أثناء عملية التسجيل يمكنك الاتصال على رقم 19468.
- ملحوظة: يمكن للطلاب التسجيل من خلال المعامل المتاحة في الجامعات وهي المعامل المتاحة ابتداءً من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة عصراً أو من خلال الحساب الشخصي أيضاً.
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