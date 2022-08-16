نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Apple” موعد مؤتمر أبل للاعلان عن تفاصيل iPhone 14 Pro Max 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرر أن تطلق شركة الهواتف المحمولة ايفون أن تطلق هاتفها الجديد iPhone 14 الشهر المقبل، وستطلق Apple أربعة طرازات من iPhone هذا العام، بما في ذلك iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، يتوقع الخبراء أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد في السادس من سبتمبر، وسيكون متاحًا في السوق في السادس عشر من نفس الشهر.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro أظهرت فوربس أن الخبراء يتوقعون تاريخ إطلاق جهاز Apple الجديد في 16 سبتمبر، وتخطط ابل كالعادة، للإعلان عن ذلك في مؤتمرها السنوي في سبتمبر ومع ذلك، علقت المجلة بأن شركة آبل قد لا تتمكن من الإعلان عن أجهزة جديدة في هذا التاريخ لأنها تنوي عقد اجتماعات فعلية بدلاً من الاجتماعات الافتراضية كما فعلت في الماضي نتيجة للإجراءات الإحترازية التى تتخذها للوقاية من فيروس كورونا، ومن المرجح أن ترفع شركة أبل أسعار هواتف أيفون مع سلسلة iPhone 14.

قال Kuo مؤخرًا أن Apple قد ترفع الأسعار على طرازات “iPhone 14 Pro” ، لكنه لم يحدد المبلغ لكن المحللين يتوقعون ارتفاع أسعار سلسلة iPhone 14 بنسبة 15 بالمائة هذا العام وهذا يعني “iPhone Pro” » dصل قيمته إلى 1000 دولار قد يكلف 1050 دولارًا ,يقال إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التضخم ، لكن الميزات الجديدة في طرازي “iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max” قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.

هاتف ايفون «iPhone 14 Pro وPro Max»

يقال إن iPhone 14 Pro و Pro Max يحتويان أيضًا على مساحة تخزين داخلية بحد أدنى 256 جيجابايت، أي ضعف سعة التخزين القياسية البالغة 128 جيجابايت، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،سيكون كل من Apple iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max الوحيدين في المجموعة الذي يضم مجموعة شرائح Apple A16 Bionic الجديدة، لكن iPhone 14 و iPhone 14 Max سيستمران في استخدام الإصدار الجديد من شرائح Apple A15 Bionic العام الماضي،ستطلق Apple أيضًا ساعة Apple Watch Series 8 الجديدة، وطراز Apple Watch SE الجديد، وساعة Apple Watch Pro الجديدة أيضاً، كما تقدم الشركة طرازات iPad جديدة أثناء إطلاق iPhone 14،وقد تعقد شركة Apple مؤتمرها لإعلان iPhone 14 في 6 سبتمبر بدلاً من 12 سبتمبر.