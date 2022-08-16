نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول بجميع المحافظات عبر موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الطلاب في دولة العراق الشقيق استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول وذلك في كل المحافظات العراقية في وكذلك البحث عن كيفية استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 في القسم الأدبي والقسم العلمي أيضاً، وقد م انهاء كافة الاختبارات للصفوف السادسة في كافة المحافظات في نهاية شهر يوليو وانتهت منذ حوالي أسبوع، ومنذ ذلك الوقت وهناك حالة من الترقب والانتظار بين جموع الطلبة والطالبات والأهالي نظراً لأهميتة هذه المرحلة الكبيرة جداً، وإليكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال كافة الأخبار التي تتعلق بظهور النتائج وكيفية عرضها والمواقع الرسمية المسؤولة عن ذك وكيفية الاستعلام عنها وأخر أخبار التصحيح وموعد إعلان النتيجة رسمياً.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

سوف نتابع معكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول حيث يستطيع أي طالب في اي محافظة من منزله الاستعلام عن النتائج الخاصة إلكترونياً من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:-

بذهب الطالب أو ولي أمره إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم.

يختار نتائج سادس اعدادي 2022 دور الأول.

يقوم الطالب باختيار المحافظة التي ينتمي إليها سواء كانت محافظة بغداد أو الرصافة أو الكرخ أو غيرها ثم يختار اسم المدرسة بعدها.

يبحث الطالب بالاسم ورقم الجلوس بصورة صحيحة ثم ينتظر حتى تظهر النتيجة أمامه بصورة مباشرة.

نتائج السادس الاعدادي 2022

بعد أن قدمنا لحضراتكم شرع مفصل لخطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول لجميع الطلبة والطالبات وكافة الاقسام نذكر في هذه الفقرة أخر الأخبار والمستجدا عن النتائج للصف السادس حيث أشارت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أنه تم الانتهاء من 77% من أوراق الامتحانات للطلاب حاليا والعمل مستمر لانهاء الباقي في أقرب وقت واستكمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وفور الانتهاء من الرصد والتدقيق سوف يتم رفع الدرجات على موقع الوزارة الإلكتروني وإعلانها لجميع الطلبة والطالبات، ويمكنك لجميع الطلبة والطالبات مراقبة الموقع الرسمي باستمرار لمعرفة كل جديد وسوف نخبركم بالنتيجة فور ظهورها رسمياً على موقعنا، خالص امنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع لجميع الطلاب من مختلف الاقسام.