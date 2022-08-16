نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن إعفاء المتوفين من البنك العقاري 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن إعفاء المتوفين من البنك العقاري 1444 .. يتساءل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الخدمة الخاصة بإعفاء المتوفيين من سداد التمويل أو القرض للبنك العقاري عن طريق تقديم طلب للبنك والاستعلام عنه بعد فترة من خلال البرنامج الماسح الذي يظهر حالات الطلبات ويرد عليها سواء بالإعفاء أو الرفض وكذلك يوم المواطن بمتابعة شبكة الإنترنت التي لا تطلب وثائق للتسجيل أو حتى للمتابعة فيقوم البنك حيت وصول الطلب إليه وفحصه بإرسال رسالة إلى الفرد مقدم الطلب عن طريق رقم الهاتف الخاص به للرد وإعلان نتائج طلب الإعفاء وأيضًا يمكن لمقدم الطلب الاتصال بأرقام التواصل الخاصة بالبنك العقاري أو مع مركز الاتصال.

إعفاء المتوفين من البنك العقاري 1444

وبالنسبة للخطوات اللازمة للاستعلام عن طلب الإعفاء للمتوفيين فقد أوضح البنك العقاري التفاصيل الكاملة كالتالي:-

يقوم الشخص بفتح شبكة الإنترنت والدخول إلى المنصة الخاصة ببنك التنمية العقارية.

وبعدها يقوم باختيار الاستعلام عن المستفيدين وبعدها اختيار الدخول ثم كتابة اسم المستخدم .

وكذلك كلمة المرور لتسجيل الدخول وبعدها اكتب كود التحقيق في الخانة الفارغة .

بجانب ذلك بعد أن تنتهي من تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك.

وتأكد من أنها صحيحة ستقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

وبعدها ينتقل الفرد بصفحة الموقع إلى كلمة استعلام عن طريق رقم الهوية أو رقم الطلب .

وتكتبه في المكان المخصص له وتختار كلمة عرض.

وبعدها تنتظر حتى يكتمل التحميل ستجد الطلب الذي قمت بتقديمه وكذلك الرد عليه

وبالنسبة للشروط الخاصة بإعفاء المتوفيين من بنك التنمية فقد حدد البنك عدة شروط وحالات يمكن حينها تقديم طلب الإعفاء .

وبعد فحص وتأكيد صحة الطلب يقوم بالإعفاء .

وهي أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع ستجد أن الموقع متاح لتسجيل الطلب فإن الشروط المطلوبة في الطلب متوفرة به .

وكذلك يقوم الشخص بملء كافة البيانات المطلوبة في الخانة الخاصة بالطالب كنوع القرض والهوية الوطنية والبيانات الشخصية.

وكذلك وارد أن يحدث تباين في الاتفاقية ولذلك يجب متابعة الطالب بشكل مستمر كل فترة .

إذا قام الفرد بتسجيل البيانات واتضح أنها خاطئة وغير صحيحة سيتم إلغاء الطلب.