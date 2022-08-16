انتكاسة جديدة لإخوان تونس.. المحكمة الإدارية ترفض آخر طعن على الدستور

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحكمة الإدارية فى تونس، اليوم الثلاثاء، حكمها برفض الطعن الذى تقدم به "حزب آفاق تونس" ضد نتائج الاستفتاء الذى تم إجراؤه فى25 يوليو الماضى، ما يمثل انتكاسة جديدة لجماعة الإخوان فى تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.





ويأتى الإعلان عن حكم المحكمة الإدارية التونسية قبل ساعات قليلة من مؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء دستور تونس، إذ أوضحت مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذا الطعن هو الأخير، ويعنى أن نتائج الاستفتاء سليمة.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية عن النتائج النهائية للاستفتاء، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم، ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميًا.

وكانت المحكمة الإدارية رفضت اثنين من الطعون فى وقت سابق، قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد"، لذا يؤكد المراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت قبول مشروع الدستور الجديد فى 26 يوليو الماضى، بعد الحصول على ثقة المصوتين فى الاستفتاء بنسبة 94.6%.