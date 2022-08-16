إشتية يستقبل ممثل أستراليا فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية، الحكومة الأسترالية لحماية حل الدولتين الذى تؤمن به وبما ينسجم مع القانون الدولى من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الاحتلال.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب تمثيل أستراليا الجديد لدى دولة فلسطين إدوارد راسل، حيث أطلعه على الوضع السياسى العام فى ظل انسداد الأفق السياسى، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته. كما بحث رئيس الوزراء الفلسطينى تعزيز التعاون وتنفيذ المشروعات التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مثمنا الدعم الذى تقدمه أستراليا لفلسطين وسط الوضع المالى الصعب الذى تسببه اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال الضرائب الفلسطينية.

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