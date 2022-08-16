وزير المالية العراقى يتقدم باستقالته

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مصدر مطلع إن "وزير المالية على علاوى قدم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، استقالته من منصبه".
وبحسب الوكالة، عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى.
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