أفغانستان تحت حكم طالبان.. ماذا حدث فى أول عام؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومنذ سيطرة طالبان، شهدت البلاد تدهورا فى جميع المجالات، خصوصا فى ضوء إخفاق طالبان عن الوفاء بتعهداتها، حيث ترددت عن تشكيل حكومة تضم كافة أطياف البلاد، كما فقد عدد كبير وظائفهم وارتفعت معدلات البطالة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، تهاوى الوضع فى البلاد وبات الاقتصاد "فى حالة سقوط حر" خصوصا بعد تعليق المساعدات الدولية.
أما فيما يخص وضع المرأة فى أفغانستان بعد عام من حكم طالبان، قالت الأمم المتحدة إن أفغانستان باتت الدولة الوحيدة فى العالم التى تُحرم فيها الفتيات من التعليم والوظائف العامة.
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